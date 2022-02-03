Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır - Son Dakika

Resmi ziyareti kapsamında Ukrayna'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladık" dedi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu toplantısını az önce gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 2 yıl aradan sonra stratejik ortak Ukrayna'yı tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulmuş olmasının ziyarete ve toplantıya tarihi bir boyut kazandırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum" dedi.

"GÖRÜŞMELERE MEMNUNİYETLE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZİ VURGULADIK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky başta olmak üzere Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyalogu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşıladığını belirterek, "Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladık. Zira Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Donbass ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mahsar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz" şeklinde konuştu."GÖRÜŞMELERİMİZDE SOYDAŞLARIMIZIN DURUMUNU DA DEĞERLENDİRDİK"Görüşmelerde ikili ilişkilerin her yönüyle ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Geçtiğimiz sene yüzde 60'a yakın artışla 7 buçuk milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Az önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın bizi bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından birisi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Şirketlerimize güveninden ötürü Sayın Başkana huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik. Soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi ayrıntılarıyla gözden geçirdik. Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan-kazan temelinde ikili işbirliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum."