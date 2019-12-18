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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. Askeri ve güvenlik...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. Askeri ve güvenlik iş birliğinden tutun da denizlerdeki hukukumuz noktasında atılacak adımlara varıncaya kadar hazırız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye- Libya arasındaki süreci daha da hızlandıracağız. Askeri ve güvenlik iş birliğinden tutun da denizlerdeki hukukumuz noktasında atılacak adımlara varıncaya kadar hazırız" dedi. - ANKARA
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