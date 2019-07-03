Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye
Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır."
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var
Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı!
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi