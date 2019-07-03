Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:24 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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