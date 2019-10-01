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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar...

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar köksüz bir ülke midir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar köksüz bir ülke midir? Millet olarak gerekirse ser veririz, ama istiklalimizden ve onurumuzdan asla ödün vermeyiz"

-"Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri milli meselelerde ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz"

-"Yeni yönetim sistemimiz artık sorunlarımızı demokrasinin imkanlarıyla çözebileceğimizin en büyük ispatıdır"

-"Suriyeli kardeşlerimiz rejimin ve terör örgütlerinin baskını altında ezildiğinde sınırlarımızın ve gönlümüzün kapısını açtık"

-"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden siyasi ve idari birliğinden yanadır. Biz asla savaştan, kan dökülmesinden yana değiliz. Hem kendimize hem de tüm Suriye halkı için güvenli gelecek istiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:57 Kaynak: İHA
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