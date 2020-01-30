Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva

Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, İsak Haleva, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:18 Kaynak: AA
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