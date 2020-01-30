Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'yı kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva
Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı kabul etti.
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