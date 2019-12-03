Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. NATO'ya en fazla destek veren ülkedir." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak
Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:03:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]