Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'nun vazgeçilmez üyesidir. NATO'ya en fazla destek veren ülkedir." - ANKARA
2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz