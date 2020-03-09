Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır." - BRÜKSEL

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Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim