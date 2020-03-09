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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır." - BRÜKSEL
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