Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne Rusya'yı ne İran'ı doğrudan hedef almadı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ne Rusya'yı ne İran'ı doğrudan hedef almadı. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne Rusya'yı ne İran'ı doğrudan hedef almadı.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne Rusya'yı ne İran'ı doğrudan hedef almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne Rusya'yı ne İran'ı doğrudan hedef almadı. Sadece rejim unsurlarını imha ediyoruz" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek
İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü Yunan askerleri bu sefer de gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:05:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne Rusya'yı ne İran'ı doğrudan hedef almadı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]