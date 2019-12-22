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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir."
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