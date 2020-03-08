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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep devreye girmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma yolunda hamle yapsa birileri hep devreye girmiştir." - İSTANBUL
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