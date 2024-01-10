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Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var - Son Dakika
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Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik yol ayrımına geldiğinde kirli senaryoların ve hain tuzakların devreye sokulduğunu belirtti. Son günlerde ortaya çıkan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçlerin Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak istediğini ifade etti. Ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinin demokratik bir olgunluk içinde tamamlanacağına inandığını söyledi.

10.01.2024 - 19:49,  Güncelleme: 20:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Valiler Buluşması'nda konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar, hain tuzaklar devreye sokuluyor. Maalesef figüranlık yapmaya hevesli kesimler eksik olmuyor" diyen Erdoğan, son günlerde yapılan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçlerin gayesinin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonundan uzaklaştırmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar devreye sokuluyor

"HAİN TUZAKLAR DEVREYE SOKULUYOR"

Erdoğan, konuşmasında ifadelerini kullanarak, "Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar, hain tuzaklar devreye sokuluyor. Maalesef figüranlık yapmaya hevesli kesimler eksik olmuyor. Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri biliyoruz, bunların gayesi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmak." dedi.

"SANDIĞA GÖLGE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, "Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Sizlerden seçim sürecinde ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi üstün gayret bekliyorum. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Seçimlerin güvenli yapılması şarttır. Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz. Bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar devreye sokuluyor


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bundan 13 yıl önce milletimizin karşısına 2023 hedefleriyle çıkmıştık. Birileri bu programımızı duyunca kendi akıllarıyla bize dudak bükmüştü. Hamdolsun geceli gündüzlü çalışarak, nice badireleri atlatarak hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. 'Türkiye Yüzyılı' millet ve devletin ortak hayali ve projesidir.

Cumhuriyetimizin ilk asrının hangi sıkıntı, sancılarla geçtiğini biliyoruz. Her ne kadar hükümetlerimiz döneminde bu eksiklerin çoğunu gidermiş olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. Öyle kritik noktadayız ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel ligin başında yer alacağız ya da geri düşeceğiz. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir esere imza atmamış birinin rahatlığı hiçbirimizi yanıltmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar devreye sokuluyor

Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan, yarısı yalan, yarısı yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar.

Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye'nin de milletimizin de hem etki hem sorumluluk alanı çok geniştir. Bize düşen görev, milletimizi İslam ve Müslüman düşmanı Türk ve Türkiye düşmanı tuzaklara karşı uyanık tutmaktır."

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var
Abdullah Aydemir
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