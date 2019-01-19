Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ne Zaman Yükselişe Geçmişse, Ne Zaman Kendine Büyük Hedefler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ne Zaman Yükselişe Geçmişse, Ne Zaman Kendine Büyük Hedefler...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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