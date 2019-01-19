Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ne Zaman Yükselişe Geçmişse, Ne Zaman Kendine Büyük Hedefler...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:31 Kaynak: AA
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