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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır."
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