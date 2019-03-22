Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2023 Hedeflerine Ulaşma İhtimali İçeride ve Dışarıda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2023 Hedeflerine Ulaşma İhtimali İçeride ve Dışarıda...

1 saat önce

- AK Parti'nin Amasya mitingi Mitin alanından detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi AMASYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Amasya'da düzenlenen mitinge...

- AK Parti'nin Amasya mitingi
Mitin alanından detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi
AMASYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Amasya'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
(5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Amasya, AK Parti, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı Bakan Gül, IMF'nin Türkiye Açıklamalarına Yanıt Verdi: Seçimlere Karışmayan Bir Onlar Kalmıştı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu Ünlü Sanatçı Alexandra Stan Altın Palmiye İçin Türkiye'ye Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 22:29:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 2023 Hedeflerine Ulaşma İhtimali İçeride ve Dışarıda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]