Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'nin 5-6 yılda başına gelen her hadise ülkemizi düşürme projesinin birer parçasıdır. AB
süreci budur"
-"Topraklarımızda en ufak bir parselasyona müsaade etmeyiz. Açık söylüyorum, Suriye
'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir"
-"Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın; insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir. İnsan varsa bütün bu gelişmeler, eserler var. İnsan yoksa bunların hiçbirisi yok. Biz tüm çalışmalarımızı insan merkezli bir anlayışla sürdüreceğiz"
-"İnsanı metalaştıran; insanı eşyaya hizmet hale getiren anlayış bizim kültürümüzle bağdaşmaz. Bizim mutlak sorumlu olduğumuz tek güç rabbimizdir"
-"Türkiye olarak bizi orta üst ve üst gelişmişlik derecesine sahip ülkelerden ayıran en önemli özellik bana göre işte bu anlayıştır"
-"Biz asla batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetiyle hareket etmedik, edemeyiz. Irak
'ta Suriye'de Balkanlarda Kafkaslarda nice krize bu anlayışla müdahil olduk, oluyoruz. İnsani yardımlarda özellikle milli gelire oranla söylüyoruz. Dünyada bir numarayız. Dünyanın en zengini denilenler bizim çok çok arkamızda yer alıyor"
-"Dün Rusya
seyahatimizin ana ekseninden birini bu oluşturuyordu. Attığımız adımlar bunun için. Oradaki huzuru nasıl sağlarız? Afrin
'de nasıl sağlarız? İdlib
'de nasıl sağlarız? Cerablus
'ta nasıl sağlarız? Suriye'nin özellikle bize yakın olan bölgesinde ki sayın Trump
'ın ifadesiyle o 20 mil derinlikte bunu nasıl sağlarız? Bütün bu çalışmalarımız bunun için. Yoksa bizim Suriye'de işgal derdimiz yok. Bize vatan topraklarımız yeter. Ama biz buraya nereden geldik? Biz buraya 20 milyon kilometrekarelik topraklardan kaybede kaybede 780 bin kilometrekareye geldik. Biz kabile devleti değildik. ve şu anda da biz kabile devleti değiliz"
-"16 yıldır Türkiye'yi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki... Ne olursa olsun ayakta kalmanın önemini çok iyi biliyoruz"
-"Demokrasiye inanmış bir cumhurbaşkanı olarak, tüm ekibimle, dünyada nerede olursa olsun nerede darbe girişimi varsa biz hepsinin karşısındayız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kara Harp Okulu
HGM Atlas ve HGM Küre
Uygulamalarının Tanıtılması Töreni'ne katıldı.