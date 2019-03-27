Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 81 Vilayetini Parçalara Bölmenin Hesabı İçinde Olanlara, Pazar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 81 Vilayetini Parçalara Bölmenin Hesabı İçinde Olanlara, Pazar...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara, pazar günü en güzel cevabı, demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara, pazar günü en güzel cevabı, demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:00 Kaynak: AA

Taksim, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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