Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 81 Vilayetini Parçalara Bölmenin Hesabı İçinde Olanlara, Pazar...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara, pazar günü en güzel cevabı, demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara, pazar günü en güzel cevabı, demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim
Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:00 Kaynak: AA
31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu
Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu