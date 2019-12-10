Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB üyeliğinin engellenmesi) Gerçek sebep, biz Müslümanız"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye'nin AB üyeliğinin engellenmesi) Gerçek sebep, biz Müslümanız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB üyeliğinin engellenmesi) Gerçek sebep, biz Müslümanız"

6 saat önce

Söyleşiye katılan salondaki öğrencilerden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.

Söyleşiye katılan salondaki öğrencilerden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (7)

Erdoğan: " Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız"

Erdoğan: "(AB üyeliği) Diyorlar ki, 'Sizin nüfusunuz çok fazla.' Aslında gerçek sebep bu değil. Gerçek sebep, biz Müslümanız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye'nin AB üyeliğinin engellenmesi) Gerçek sebep, biz Müslümanız

Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:01 Kaynak: AA
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