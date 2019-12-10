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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin AB üyeliğinin engellenmesi) Gerçek sebep, biz Müslümanız"
6 saat önce
Söyleşiye katılan salondaki öğrencilerden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:01 Kaynak: AA
Söyleşiye katılan salondaki öğrencilerden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (7)
Erdoğan: " Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız"
Erdoğan: "(AB üyeliği) Diyorlar ki, 'Sizin nüfusunuz çok fazla.' Aslında gerçek sebep bu değil. Gerçek sebep, biz Müslümanız."
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