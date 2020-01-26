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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Afrika ülkeleri ile toplam ticaret hacmi son 17 yılda yüzde...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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