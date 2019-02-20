Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Akdeniz'de Yürüttüğü Çalışmalardan Rumların ve Diğerlerinin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: AA
CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı
CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti
Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi
Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi