Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Akdeniz'de Yürüttüğü Çalışmalardan Rumların ve Diğerlerinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Akdeniz'de Yürüttüğü Çalışmalardan Rumların ve Diğerlerinin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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