Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti