Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi, Daha Önce Hiç Bu Kadar Millet, Memleket...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi, Daha Önce Hiç Bu Kadar Millet, Memleket...

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet, memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet, memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır. İnşallah 31 Mart, milletimizin bu zihniyetle de hesaplaşma günü olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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