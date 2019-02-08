Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Beka Meselesini Kendi Akıllarınca Dalgaya Alanlar İnşallah 31...
26 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart'ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart'ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir."
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:42 Kaynak: AA
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