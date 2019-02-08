Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Türkiye'nin Beka Meselesini Dalgaya Alanlar 31 Mart'ta Milletimizden Yine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Türkiye'nin Beka Meselesini Dalgaya Alanlar 31 Mart'ta Milletimizden Yine...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği mitinge katıldı. (5)

Erdoğan: "Kampanyayı 'ya Allah bismillah' dedik, buradan başlattık. Bugün bir kez daha Sivas'tan yola çıkarak milletimizle kucaklaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir."

Erdoğan: "100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde tekrar ediyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart'ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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