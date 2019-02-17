Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Bekası, Milletimizin Huzuru, Evlatlarımızın Geleceği İçin 31...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti
ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:03 Kaynak: AA
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