Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Bekası, Milletimizin Huzuru, Evlatlarımızın Geleceği İçin 31...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Bekası, Milletimizin Huzuru, Evlatlarımızın Geleceği İçin 31...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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