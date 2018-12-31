Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Bölgesindeki Meseleleri Çözmeden, Kendi Geleceğini Güvence...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Bölgesindeki Meseleleri Çözmeden, Kendi Geleceğini Güvence...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden, kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden, kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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