Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Bölgesindeki Meseleleri Çözmeden, Kendi Geleceğini Güvence...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden, kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden, kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti."

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