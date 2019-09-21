Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu...

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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