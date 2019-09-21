Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz."
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz."
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