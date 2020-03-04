Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:06 Kaynak: İHA
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