Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kemal Kılıçdaroğlu) Benden telefon bekliyormuş. Eğer çok merak ediyorsan nasıl ki sayın Bahçeli ile telefon diplomasimizi yürüttük, nasıl ki Meral hanımla bunu görüştük, nasıl ki sayın Karamollaoğlu ile bunları görüştük, sen de arardın sana da gerekli bilgiyi verirdik. Cumhurbaşkanlığı makamı seni arayacak, sana bilgi verecek... Bu, bir defa bu işin protokol anlayışına da sığmaz."

Erdoğan: "Vatanın ne demek, sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen, anlamayan, hissetmeyen bir adam cehaletten öte, bir ihanetin içine düşmüş demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verdiğimiz mücadelede hem sahada zafere yürüyeceğiz hem de bu müstevli destekçilerini milli irade ayakları altında ezerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız."

Erdoğan: "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan...

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:52 Kaynak: AA
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