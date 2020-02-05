Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta karalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta karalıyız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta karalıyız"

6 saat önce

Delice ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Delice ilçesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta karalıyız

Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale, Delice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:21 Kaynak: AA
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