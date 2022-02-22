Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında her birinize Türkiye'deki kardeşlerinizin selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Dakar'daki Türk evine hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıllık aranın ardından Senegal'e ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, "Afrika ülkeleri içinde Senegal bizim için gerçekten müstesna bir konumda bulunuyor. Dakar Büyükelçiliğimiz 1960'lı yıllarda Afrika'da açtığımız ilk büyükelçiliklerimizden bir tanesidir. Yine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA da Batı Afrika'daki ilk ofisini 2007'de Dakar'da açtı. Senegal ve Dakar, bizim Afrika'yla yeniden buluşmamızın, yeniden kucaklaşmamızın adeta ilk adresi oldu. İşte bugün bu güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kançılarya binasının Türkiye'ye ve Senegal halkına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Konumuyla, fiziki şartlarıyla, mimarisiyle, müştemilatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir eseri kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılındaki ziyareti sırasında burayla ilgili bir protokol imzalandığını ve bu protokol çerçevesinde Senegal Hükümeti'nce 10 bin metrekarelik arsanın tahsis edildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Eylül 2020'deki Senegal ziyareti sırasında binanın temelinin atıldığını ve çalışmaların süratle yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, "1910 metrekarelik alanda kançılarya hizmet binaları ve 1546 metrekarelik alanda lojman inşaatı Türk firmalarınca, SUMMA ve Tosyalı olarak sağ olsun gerçekleştirildi. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren SUMMA ve Tosyalı Holding'e büyükelçiliğimiz inşaatına verdikleri katkıdan ötürü şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Emekleriyle, alın terleriyle bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren mimarından, mühendisinden işçisine, tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall başta olmak üzere, Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ve Senegal makamlarına bu sürece sağladıkları destek dolayısıyla teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor." dedi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve Türk şirketlerinin başta inşaat sektörü olmak üzere Senegal'in altyapı ve kalkınmasına destek vermelerinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, törenin ardından Cumhurbaşkanı Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla Türk müteşebbislerince inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış törenine de iştirak edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyükelçilik binamızı, yeri ve mimarisi itibarıyla Türk kültürünü ve köklü devlet geleneğimizi hakkıyla temsil eden bir yapı olarak görüyoruz. Dakar Büyükelçiliğimiz yeni binalarıyla dünyada örnek büyükelçilik binalarımızdan hamdolsun bir tanesi oldu. Burada vatandaşlarımız onur duyacakları bir büyükelçilik binasına kavuştular. Sizler için en iyi hizmeti vermeye, ülkemizin Senegal'deki mevcudiyetine ve tanıtımına önemli katkılar sağlamaya devam edecektir. Büyükelçiliğimizin kapıları, vatandaşlarımıza olduğu gibi Senegalli kardeşlerimize ve Senegal'de yaşayan herkese açıktır. Senegal'de yaşayan siz kardeşlerimizden tarihiyle büyük, değerleriyle büyük, vicdanıyla büyük bir devletin vatandaşı olduğunuzu bilerek hareket etmenizi bekliyoruz."

Maarif Vakfı olarak 800'e yakın öğrencinin yetişmesine hizmet verdiklerini söyleyen ve görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Erdoğan, "Güzel yavrularımızın da inşallah geleceğin Senegal'inde önemli görevler alacaklarına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan binaların hayırlı olmasını dileyerek, açılışa iştirak edenlere teşekkürlerini iletti.

Törenden notlar

Konuşmalar öncesinde iki ülke milli marşlarının dinlenilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Milli marşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alana gelişinde ellerindeki Türk ve Senegal bayraklarıyla karşılayan Maarif Vakfı okulundaki öğrenciler de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Maarif Vakfı kurumlarında eğitim gören öğrenciler ve beraberindekilerle kurdele keserek Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, büyükelçilik binasının iki ülke halklarına hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesiminin ardından üzerinde, "Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği binası ve lojmanları 22 Şubat 2022 günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış ve hizmete girmiştir." yazan tabela üzerindeki örtüyü kaldırdı ve binada incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kançılarya binasının bahçesine fidan dikerek, can suyu verdi.

Törende, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas da hazır bulundu.