Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde gördük."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin demokrasi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde gördük."
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20.06.2020 21:06:29. #1.13#
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