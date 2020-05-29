Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da yeni bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:19 Kaynak: AA
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