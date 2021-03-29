Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın kıymeti... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye 'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın kıymeti yoktur, olmayacaktır"

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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı

Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı

Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek