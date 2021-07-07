Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapılacağı alana gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.(1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunu teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum' - Son Dakika