Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin 1 milyonuncu konutunu teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" - Son Dakika

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511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı

Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi