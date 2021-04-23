Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (1)

23.04.2021 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatan topraklarını parçalamak ve milleti bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyetin hep aynı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı,...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatan topraklarını parçalamak ve milleti bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyetin hep aynı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı, aynı kirli senaryonun ürünüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen 111 metre uzunluğunda, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine Türk bayrağı çekilmesi töreninde konuştu.

Bugünün çok farklı, müstesna bir gün olduğunu belirten Erdoğan, katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, bu müstesna günü, müstesna bir eserle şereflendirdiklerini aktararak, Büyük Millet Meclisi'nin bundan 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla salavatlarla tekbirlerle Ankara'da açıldığını, İstiklal Harbini yönetmiş ve zafere ulaştırmış bu Gazi Meclis'i başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.

İstiklal Harbi'nin kazanılmasını ve Cumhuriyetin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarını sunduklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rabb'im ülkemizi bir daha yeniden İstiklal Harbi vermek, İstiklal Marşı yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın diyoruz. Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet hep aynıdır. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı, aynı kirli senaryonun ürünüdür. Hamdolsun tüm badireleri birer birer geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda adım adım ilerliyoruz. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek gece gündüz çalışıyoruz. 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek, güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Biz 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bugün burada açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı işte bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyoruz."

"Eğer toprak kan dökülmemişse zaten vatan olmaz"

Erdoğan, Türk milleti için bayrağın bağımsızlığının en önemli sembollerinden biri olduğuna işaret ederek, sözlerini Arif Nihat Asya'nın "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder/ Gölgende bana da bana da yer ver/ Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar/ Yurda ay yıldızının ışığı yeter" dizeleriyle sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir başka mısralar manzumesinde de 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Eğer toprak kan dökülmemişse o zaten vatan olmaz. Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok. İşte bizler de bu ülkede bu toprakları yapmak için nice şehitler verdik. 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda/ Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' diyerek bizim büyüklerimiz nice şehitler verdiler."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Terör, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (1) - Son Dakika


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