Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Geçtiğimiz 16 Yıldaki Başarı Hikayesi, Sadece Milletimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Geçtiğimiz 16 Yıldaki Başarı Hikayesi, Sadece Milletimizin...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi, sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi, sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarılar aynı zamanda bölgemizde ve dünyada yüzlerce milyon insan için de bir umut, ışık olmuştur. Zalimlerin pençesi altında inleyen mazlumlar, Türkiye'nin dik duruşuna, yükselişine, vakarına bakarak bir silkiniş, diriliş heyecanına kapılmışlardır. Yokluk, yoksulluk, yoksunluk içinde kıvranan garipler, ülkemizin geldiği refah seviyesini örnek almışlardır. Özgürlük kavgası veren nice toplumlar, Türkiye'nin yedi düvele karşı yürüttüğü mücadeleden aldıkları feyzle cesaretlerini katlamışlardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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