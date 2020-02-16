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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır."
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