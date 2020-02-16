Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır"

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:39 Kaynak: AA
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