Son Dakika Haberleri: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık"
Son Dakika Güncel 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık' - Son Dakika

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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