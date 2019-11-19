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"Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık" dedi.
(İHA)
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