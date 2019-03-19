Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Güçlü Olmaktan, Güçlü Durmaktan Başka Seçeneği Yoktur.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güçlü olmaktan, güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'nin güçlü olmaktan, güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten, kardeşliğini perçinlemekten başka hiçbir yolu yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:11 Kaynak: AA
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