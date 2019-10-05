Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Güvenli Bölge Politikası Suriyelilerin evlerine dönmesinde en...
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Güvenli Bölge Politikası Suriyelilerin evlerine dönmesinde en makul politikadır"
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin Güvenli Bölge Politikası Suriyelilerin evlerine dönmesinde en makul politikadır" - ANKARA
Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Mikonos'tan Türkiye'ye 10 kiloluk kaya getirerek cam fanusa koydu Erdoğan "Refah Partisi" dedi, Hulusi Akar oturduğu yerden uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında 40+1 tartışmalarına noktayı koydu