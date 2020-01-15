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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (3)
Erdoğan: "Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur."
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