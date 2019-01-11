Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin, FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade, ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz."

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