Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye 'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin Birlik ve Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor'

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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