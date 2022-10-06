Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz."
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.