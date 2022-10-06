Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur.

06.10.2022 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. - Son Dakika
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