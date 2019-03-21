Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin İlk 2 Bin Beygir Gücündeki Helikopter Motoru Tusaş'a Teslim...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:12 Kaynak: AA
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