Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin İlk 2 Bin Beygir Gücündeki Helikopter Motoru Tusaş'a Teslim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin İlk 2 Bin Beygir Gücündeki Helikopter Motoru Tusaş'a Teslim...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. -6-

Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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