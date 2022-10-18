Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık"

18.10.2022 15:50

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İrem Gürel'e hediye takdim etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Erinç Utku...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İrem Gürel'e hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Erinç Utku Öztürk'e hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'ye hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'ya hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çolaklı'ya hediye takdim edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'ya hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'e hediye takdim edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli Ahmet Emiroğlu'na takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi düzenlenen "e-İnsan" programının tanıtım töreninde konuştu.(6)

YORUMLAR
500
'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde Rektör Sözbir e-insan tanıtım törenine katıldı Rektör Sözbir e-insan tanıtım törenine katıldı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kalyoncu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 18:13:24. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement