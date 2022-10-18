Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İrem Gürel'e hediye takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Erinç Utku Öztürk'e hediye takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'ye hediye takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hediye takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'ya hediye takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çolaklı'ya hediye takdim edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'ya hediye takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'e hediye takdim edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a hediye takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli Ahmet Emiroğlu'na takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a takdim etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi düzenlenen "e-İnsan" programının tanıtım töreninde konuştu.(6)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık' - Son Dakika