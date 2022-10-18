Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İrem Gürel'e hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Erinç Utku Öztürk'e hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'ye hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'ya hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çolaklı'ya hediye takdim edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'ya hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'e hediye takdim edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a hediye takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli Ahmet Emiroğlu'na takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi düzenlenen "e-İnsan" programının tanıtım töreninde konuştu.(6)