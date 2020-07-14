Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası her alanda ilelebet devam edecektir" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası her alanda ilelebet devam edecektir"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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14.07.2020 20:37:44. #1.13#
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