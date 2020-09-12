Toplu fotoğraf çekimi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. -2-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edilmesi

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini ileriye taşımanın gayreti... - Son Dakika

Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı