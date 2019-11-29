Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, söylediği her şeyi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, söylediği her şeyi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, söylediği her şeyi yapacak gücü, kararlılığı, imkanı olduğu, herhalde artık iyice görülmüş, kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, söylediği her şeyi yapacak gücü, kararlılığı, imkanı olduğu, herhalde artık iyice görülmüş, kabul edilmiştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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