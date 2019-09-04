Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kazanımlarına, hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız....
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kazanımlarına, hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin kazanımlarına, hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz."
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