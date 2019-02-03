Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Kuzey Suriye Politikası, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü ve Bu...
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kuzey Suriye politikası, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'nin kuzey Suriye
politikası, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor. Yani biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:20 Kaynak: AA
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