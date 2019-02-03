Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Kuzey Suriye Politikası, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü ve Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Kuzey Suriye Politikası, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü ve Bu...

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin kuzey Suriye politikası, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin kuzey Suriye politikası, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor. Yani biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:20 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel
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